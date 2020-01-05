Кейт Миддлтон и принц Уильям прокомментировали ситуацию с масштабными пожарами в Австралии

Представители британской короны шокированы и глубоко опечалены известием о пожарах, которые разрушают дома, источники средств к существованию и дикую природу в большей части Австралии. Кейт Миддлтон и принц Уильям высказали глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате происходящего, а также отважным пожарным, которые продолжают рисковать собой, чтобы спасти жизни других.Вскоре примеру герцога и герцогини Кембриджских последовали Меган Маркл и принц Гарри, которые признались, что они испытывают ужас от масштабов экологической катастрофы. Также они прикрепили список фондов, в которые можно направить финансовую помощь.