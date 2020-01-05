Степаненко не захотела выступать в шоу Петросяна





Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко закончился громким разводом в 2018 году. Немногим позднее распространялась неподтвержденная информация о свадьбе 74-летнего комика с собственной ассистенткой Татьяной Брухуновой. Пока отношения бывших супругов остаются напряженными из-за раздела имущества. Участница "Петросян-шоу" Оксана Невежина отмечает, что юморист на самом деле настроен куда более терпимо по отношению к экс-возлюбленной.Более того, даже во время расторжения брака Петросян предлагал Степаненко принять участие в его собственном проекте. Последняя много раз отказывалась, услышав рабочие предложения. Некоторые эксперты отмечали, что интерес к шоу мог бы значительно увеличиться на фоне разрыва отношений между знаменитой парой. Кроме прочего, днями ранее Петросян выступил с сольным концертом в Кремлевском дворце, чем заслужил похвальные отзывы от посетителей.