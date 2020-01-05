АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в Москве

У бывшей участницы скандального реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Лисовой грандиозные планы на эти новогодние праздники. Она вместе со своим супругом подыскивает жилье для своей семьи. Однако требования к новой квартире у нее достаточно высокие: чтобы недвижимость располагалась недалеко от центра, а рядом были магазины, детский сад и все необходимое для жизни.
Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в Москве

Знаменитость вместе со своим мужем Михаилом подыскивает более просторные апартаменты. О своих намерениях звезда «Дом-2» Анастасия Лисова сообщила в stories в Instagram. Девушка отметила, что хотела бы, чтобы жилье было уже с готовой отделкой площадью 120-150 квадратных метров. Помимо этого, в список требований к жилому комплексу входит и то, что рядом должен быть фитнес клуб, а также детский сад.


Своих подписчиков Анастасия Лисова призвала помочь ей с выбором. Стоит отметить, что не прошло еще и двух лет с того момента, как Лисова вместе со своим супругом въезжала в квартиру, где сделали ремонт. Тогда она хвасталась, что лично придумала дизайнерское решение для ванной комнаты, оформив ее с помощью зеркал разного размера, но видимо теперь квартира стала для участницы маленькой.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нижнем Тагиле появился новогодний городок из ледяных скульптур в форме…
Компания CHUWi готовится вывести на рынок бюджетный планшет…
Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в…
Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие руки…
Филипп Киркоров примерил маску для дайвинга во время отдыха на…
В Сети продемонстрировали рендерное изображение гиперкара Bugatti…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в…
Таисия Повалий перестала выходить из дома после Нового…
Археологи обнаружили древний клад под храмом Абу-Фана в…
Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина показала часть особняка…
Историки рассказали о появлении рождественских символов и…
Настасья Самбурская во время отдыха на Бали похвасталась своим…
Компания Nissan подготовила концепткар Ariya для выставки CES…
Олег Меньшиков о фильме “Вторжение”: "На сегодняшний день сюжет такого уровня в стране мог снять только…
Кроссовер Hyundai ix35 опередил по продажам модель…
Синоптики сообщили о погодных аномалиях по всей…
Актриса Дайан Китон отмечает…
Стартап Guru презентовал революционную беспроводную…
В честь дня рождения Брэдли Купера фанаты рассказали о достижениях…
На CES 2020 Fiat Chrysler Automobiles покажет футуристический концепт из "зелёной"…
Анна Банщикова с сыновьями посетила магазин, где Джоан Роулинг придумала мир Гарри…
В Турции туроператорам запретили встречать туристов с…
Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition стал дешевле из-за новой…
Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным…
Астрофизики из московского планетария развеяли мифы об опасности сближения Земли и…
В Сети появился первый снимок дочери Тиграна…
Российская армия получит 6 улучшенных ракетоносцев Ту-95МС в 2020…
Медики рассказали о безопасном количестве употребляемой колбасы для здоровья…
Жанна Бадоева рассказала, как изменилась её жизнь после Нового…
Дед Мороз забыл в московском метро посох и мешок с…
Жена певца Стаса Костюшкина попала в ДТП в…
Жители Среднего Урала 5 января смогут наблюдать за пролетающим рядом с Луной астероидом…
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего…
Британские эксперты выяснили, какие приложения и смартфоны чаще всего становятся целью…
Алена Шишкова отказалась устраивать “представление” с участием Симоны…
Скончался боровшийся с раком желудка онколог Андрей…
Супермодель Влада Рослякова уехала отдыхать в труднодоступную деревню на…
Ученые: Искусственный интеллект станут использовать для расшифровки языка…
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов 2019…
Режиссер Алексей Агранович дал высокую оценку фильму Бондарчука…
Просмотреть все новости