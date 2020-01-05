Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в Москве

Знаменитость вместе со своим мужем Михаилом подыскивает более просторные апартаменты. О своих намерениях звезда «Дом-2» Анастасия Лисова сообщила в stories в Instagram. Девушка отметила, что хотела бы, чтобы жилье было уже с готовой отделкой площадью 120-150 квадратных метров. Помимо этого, в список требований к жилому комплексу входит и то, что рядом должен быть фитнес клуб, а также детский сад.Своих подписчиков Анастасия Лисова призвала помочь ей с выбором. Стоит отметить, что не прошло еще и двух лет с того момента, как Лисова вместе со своим супругом въезжала в квартиру, где сделали ремонт. Тогда она хвасталась, что лично придумала дизайнерское решение для ванной комнаты, оформив ее с помощью зеркал разного размера, но видимо теперь квартира стала для участницы маленькой.