АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

“Живой Кен” Родриго Альвес начал превращаться в Барби

“Живой Кен” Родриго Альвес решил превратиться в Барби. Первые фото в новом образе шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Британец бразильского происхождения, 36-летний Родриго Альвес, признался, что уже 3 месяца живет как женщина. Образ Кена он решил сменить на имидж Барби. Для этого он надел блондинистый парик и подобрал подходящие женские вещи. В частности, на нескольких фото он позирует в обтягивающих платьях в пайетках. Как известно, шоумен перенес множество пластических операций, чтобы приблизится к своему идеалу, но в итоге понял, что ощущал себя не в своем теле, поскольку хотел быть женщиной. Он уже начал гормональную терапию и носит бюстгальтер размера D.

Бывший Кен намерен завершить перевоплощение в 2021 году. Планируется удаление яблока Адама и мужских гениталий, а также установка грудных имплантов и некоторые пластические операции на лице.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против…
В Крыму призвали политиков из США "прекратить множить мифы" о…
Адвокат Петросяна опроверг известия о приобретении комиком квартиры для Татьяны…
Медики рассказали о зимних болезнях и способах борьбы с…
Юрий Лоза раскритиковал кинокартину…
Дефицит железа является главным виновником ранней седины волос у человека -…
Ани Лорак раскритиковали из-за "переделанных"…
Кейт Миддлтон и принц Уильям прокомментировали ситуацию с масштабными пожарами в…
Сервис Google News отменил платные подписки на электронные версии печатных…
Степаненко не захотела выступать в шоу…
У звезды «Дом-2» Саши Артёмовой разрушаются…
Медики негативно оценили совет Малахова о голодании для…
“Живой Кен” Родриго Альвес начал превращаться в…
Названы перспективы появления Opel Corsa на рынке…
Специалисты рассказали о рождественских гаданиях, которые до сих пор пользуются…
Ученые выяснили, почему мужчины и женщины по-разному относятся к идее…
В Нижнем Тагиле появился новогодний городок из ледяных скульптур в форме…
Компания CHUWi готовится вывести на рынок бюджетный планшет…
Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в…
Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие руки…
Филипп Киркоров примерил маску для дайвинга во время отдыха на…
В Сети продемонстрировали рендерное изображение гиперкара Bugatti…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в…
Таисия Повалий перестала выходить из дома после Нового…
Археологи обнаружили древний клад под храмом Абу-Фана в…
Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина показала часть особняка…
Историки рассказали о появлении рождественских символов и…
Настасья Самбурская во время отдыха на Бали похвасталась своим…
Компания Nissan подготовила концепткар Ariya для выставки CES…
Олег Меньшиков о фильме “Вторжение”: "На сегодняшний день сюжет такого уровня в стране мог снять только…
Кроссовер Hyundai ix35 опередил по продажам модель…
Синоптики сообщили о погодных аномалиях по всей…
Актриса Дайан Китон отмечает…
Стартап Guru презентовал революционную беспроводную…
В честь дня рождения Брэдли Купера фанаты рассказали о достижениях…
На CES 2020 Fiat Chrysler Automobiles покажет футуристический концепт из "зелёной"…
Анна Банщикова с сыновьями посетила магазин, где Джоан Роулинг придумала мир Гарри…
В Турции туроператорам запретили встречать туристов с…
Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition стал дешевле из-за новой…
Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным…
Просмотреть все новости