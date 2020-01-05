“Живой Кен” Родриго Альвес начал превращаться в Барби

Британец бразильского происхождения, 36-летний Родриго Альвес, признался, что уже 3 месяца живет как женщина. Образ Кена он решил сменить на имидж Барби. Для этого он надел блондинистый парик и подобрал подходящие женские вещи. В частности, на нескольких фото он позирует в обтягивающих платьях в пайетках. Как известно, шоумен перенес множество пластических операций, чтобы приблизится к своему идеалу, но в итоге понял, что ощущал себя не в своем теле, поскольку хотел быть женщиной. Он уже начал гормональную терапию и носит бюстгальтер размера D.Бывший Кен намерен завершить перевоплощение в 2021 году. Планируется удаление яблока Адама и мужских гениталий, а также установка грудных имплантов и некоторые пластические операции на лице.