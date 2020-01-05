Медики рассказали о зимних болезнях и способах борьбы с ними





У многих людей зима ассоциируется со многими заболеваниями, самым распространенным из которых считается грипп, который передается воздушно-капельным путем. Переносят его по-разному, а сопровождается болезнь высокой температурой, кашлем, ознобом, болезненными ощущениями в мышцах и горле. При первых же симптомах необходимо обратиться к врачу.При ОРВИ появляется общее недомогание, которое развивается постепенно. Есть много разных возбудителей, поэтому и лечение будет разным. Вирусы способны поражать слизистые горла, носа, дыхательных путей. Проявляется болезнь заложенностью носа, насморком, кашлем и болью в горле. Ангина заставит больного несколько дней полежать в постели, она хорошо поддается лечению, но иногда ее последствиями становятся ревматизм, тонзиллит, миокардит. Пациенту больно глотать, чувствуется недомогание, повышается температура.Бронхит вызывают разные микроорганизмы, а также переохлаждение, нарушение дыхания носом, курение. Симптомами являются кашель и слабость, а температура остается в пределах нормы. Также часто диагностируют и авитаминоз, который появляется в зимне-осенний период. Симптомы зависят от витамина, которого не хватает организму, но чаще всего это ломкость ногтей, раздражительность, нарушение сна, апатия. Также в период морозов может проявляться аллергия на холод, которая проявляется жжением, зудом или высыпаниями. Для предотвращения стоит использовать барьерный крем, нанесенный на открытые участки тела.Чтобы не заболеть зимой, нужно сделать прививку от гриппа, соблюдать чистоту и гигиену. В период болезни важно проветривать помещение, пить много жидкости, измерять температуру, оставаться в постели и посетить лечащего врача.