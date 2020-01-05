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Сервис Google News отменил платные подписки на электронные версии печатных журналов

Пользователи Google больше не смогут приобрести и прочитать очередной номер печатных журналов, поскольку сервис News более не позволяет получать их электронные версии. Данный функционал стал недоступным и клиентам придётся самостоятельно искать новые выпуски любимых изданий.
Сервис Google News отменил платные подписки на электронные версии печатных журналов

Известно, что возможность оформить подписку на большое число журналов, число которых превышало 200 наименований, пользователи Google получили в 2012 году. С тех пор сервис работал исправно, позволяя оплачивать PDF-документы широким набором способов, но недавно представители корпорации заявили о прекращении работы сервиса. Данная опция более недоступна, и всем клиентам придётся напрямую оформлять подписки на сайтах изданий. Те же, кто внёс плату вперёд, в течение месяца получат свои средства обратно.

Отмечается, в настоящий момент в Google News не поясняют, по какой причине прекратили работу сервиса. При этом отмечается, все ранее приобретённые выпуски журналов сохранятся прикреплёнными к учётной записи. Их можно будет найти в разделах "Подписка" и "Избранное".

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:38

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