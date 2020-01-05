Сервис Google News отменил платные подписки на электронные версии печатных журналов





Известно, что возможность оформить подписку на большое число журналов, число которых превышало 200 наименований, пользователи Google получили в 2012 году. С тех пор сервис работал исправно, позволяя оплачивать PDF-документы широким набором способов, но недавно представители корпорации заявили о прекращении работы сервиса. Данная опция более недоступна, и всем клиентам придётся напрямую оформлять подписки на сайтах изданий. Те же, кто внёс плату вперёд, в течение месяца получат свои средства обратно.Отмечается, в настоящий момент в Google News не поясняют, по какой причине прекратили работу сервиса. При этом отмечается, все ранее приобретённые выпуски журналов сохранятся прикреплёнными к учётной записи. Их можно будет найти в разделах "Подписка" и "Избранное".