Медики негативно оценили совет Малахова о голодании для долголетия





В новом выпуске собственной передачи Геннадий Малахов затронул тему длительного голодания на протяжении дня и его последствиях. По утверждению ведущего, подобный подход к диете полезен для организма и продлевает годы жизни. Российские врачи, в свою очередь раскритиковали высказывания телезвезды. Известно, что нарушение режима питания является сильным стрессом для человека, который часто сопровождается различными недугами. К таковым относятся гастрит, язва желудка, дисбактериоз и ожирение.Подобные негативные эффекты связаны с разрушающим воздействием желудочного сока по отношению к слизистой ЖКТ. Это приводит к нарушению микрофлоры и гормональному сбою, который также сильно вредит сердечно-сосудистой системе. Стоит напомнить, что Геннадия Малахова неоднократно подвергали критике из-за сомнительных рекомендаций для сохранения здоровья. Более того, знаменитый уринотерапевт не имеет должного образования в сфере медицины. Его профессиональное мнение базируется на опыте после окончания ПТУ по специальности "электрослесарь" и Центрального института физической культуры в Москве.