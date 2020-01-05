В Нижнем Тагиле появился новогодний городок из ледяных скульптур в форме надгробий





На установку ледяного городка администрация Нижнего Тагила выделила около 12 млн рублей. Создатели подключили ночную подсветку, с которой вертикально установленные плиты кажутся приветливыми, однако вопросы у граждан появились из-за внешнего вида скульптур днем. Прозрачные и бессюжетные глыбы льда, по мнению общественности, выглядят, как надгробия на кладбище. Многих пугает то, что эти сооружения чередуются с внушительных размеров мухоморами. Граждане пришли к выводу, что дизайн городка сильно зависит от ракурса.В преддверии Нового года в мэрии города отмечали, что ледовый городок будет выглядеть в космическом стиле.