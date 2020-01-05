Названы перспективы появления Opel Corsa на рынке России





Модель собиралась на основе тележки CMP, разработанной при участии компаний Citroen и Peugeot. Новинка дала возможность разместить на авто силовые агрегаты любого типа. На сегодня проводится сборка версий с дизельными и бензиновым двигателями, но электрическая модификация ожидается лишь в 2021-м.После возвращения Opel на авторынок России у множества людей появился вопрос о выпуске этой новинки для россиян. Эксперты считают, что модель имеет перспективы сборки на площадке в Калуге, но для этого требуется провести переоснащение производственной линии. Для выпуска авто на рынок России потребуется реализовать ежегодно порядка 30 тысяч единиц. Европейская вариация получила двигатели объёмом 1,2 и 1,5 л на 130 «лошадок». В паре с этим двигателем работает 8-диапазонная КПП. Стоимость начальной сборки модели составляет 14 тысяч евро.