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Специалисты рассказали о рождественских гаданиях, которые до сих пор пользуются популярностью

Специалисты рассказали о рождественских гаданиях, которые все еще популярны у людей. Издавна считалось, что в Сочельник можно заглянуть в будущее.

Многие девушки, мечтая о замужестве, проводят гадание с валенком. Они бросают сапог на дорогу, после чего смотрят на направление носка, чтобы узнать, откуда придет суженый. Также многие не боятся гадать на зеркале, вызывая образ жениха. Девушка должна сесть между двумя предметами, зажечь свечи и смотреть в «галерею отражений», чтобы увидеть избранника. Считается, что лучше всего действие выполнять в полночь.

Подруги желают знать, кто первой из них выйдет муж. Они отрезают одинаковой длины нити и поджигают их. У кого она догорит первой, та быстрее станет невестой, а если ниточка сгорает сразу, то в этом году свадьбы у девушки не будет.

Популярно и рождественское гадание на определение пола ребенка. В стакан с водой опускают кольцо, шерстяную ткань протыкают иглой, а потом подвешенные на нитке аналогичные предметы опускают возле руки гадающего, если они кружатся, то будет девочка, раскачиваясь, как маятник – мальчик, а если стоят - ребенка не будет.

Интересная ворожба с петухом была любимой у сельских жителей. В первую посуду насыпают зерно, а во вторую льют воду, рядом помещают зеркало. Если петух подойдет к зерну, то суженый будет богатым, к воде – жених будет склонен к пьянству, а к зеркалу – молодой человек будет красивым и нежным.

Не менее популярным считается гадание по книге, которая должна быть духовного содержания. Нужно не раскрывая ее загадать номер страницы и строку снизу или сверху, а потом открыть в нужном месте и прочитать предсказание. Толковать ответ можно в зависимости от вопроса гадающей.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:04

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