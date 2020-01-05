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Компания CHUWi готовится вывести на рынок бюджетный планшет Hi10X

Компания CHUWi в скором времени представит обновлённый бюджетный планшет Hi10X. Устройство получило новый процессор, который повлиял на многие рабочие характеристики.

Ранее основой CHUWi Hi10X был чип Atom Z8350, теперь его заменили на N4100. Оба процессора выпускает Intel, но последний, при схожей производительности, имеет меньшую энергопотребляемость, а это сказывается на автономной работе, а также на функционировании системы охлаждения, ведь гаджет нагревается не так сильно. Тесты в нескольких бенчмарках уже продемонстрировали прирост мощности. Новый CPU, рабочая частота ядра которого равна 2,4 ГГц, работая в паре с графическим адаптером Intel UHD Graphics 600, делает планшет хорошим домашним устройством для разнообразных целей. Скорость обработки данных девайса обеспечивает 6 Гб оперативной памяти. Для установки программ и хранения файлов пользователю доступно 128 Гб на eMMC-накопителе, но при желании этот объём можно расширить с помощью карты памяти.

Отмечается, CHUWi Hi10X имеет все актуальные порты, в том числе и USB-A, который размещён на физической клавиатуре, благодаря которой устройство превращается в ноутбук с 10,1-дюймовым IPS-дисплеем, транслирующим картинку в формате FullHD. В качестве операционной системы выступает Windows 10. Пока неизвестно, сколько модель будет стоить, но она позиционируется, как бюджетный гаджет. Дата начала продаж также не сообщается.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:46

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