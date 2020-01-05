Ученые выяснили, почему мужчины и женщины по-разному относятся к идее бессмертия
Технологические открытия в сфере медицины постепенно приближаются к раскрытию тайны бессмертия. Ученые выяснили, почему мужчины и женщины по разному относятся к идее вечной жизни.
Новые данные пролили немного света на то, почему мужчины склонны поддерживать разработку технологий продления жизни больше, чем женщины. Исследования израильских ученых показывают, что религиозность и отношение к науке объясняют некоторые различия между взглядами обоих полов. Специалисты Центра Герцлии опросили 5000 студентов из Университета Аризоны на предмет их убеждений о загробной жизни, отношения к бессмертию и других факторов. В соответствии с их предыдущей работой, ученые обнаружили, что мужчины позитивно воспринимают информацию о технологии борьбы со старением и являются менее религиозными.
Гендерные различия по отношению к науке объясняют большую часть этой тенденции, поскольку что слабый пол имеет более негативную позицию к новым технологиям. Другая вещь, которая остается неясной, состоит в том, сохранятся ли эти различия после разработки методик продления жизни. Будущие исследования могут также решить вопрос о том, как возможность биологического бессмертия может повлиять на социальные установки и поведение людей. Если общество сможет остановить процесс старения, а смерть станет частично управляемой, вполне возможно, что внимание будет переведено на другие опасные для жизни факторы.
Новые данные пролили немного света на то, почему мужчины склонны поддерживать разработку технологий продления жизни больше, чем женщины. Исследования израильских ученых показывают, что религиозность и отношение к науке объясняют некоторые различия между взглядами обоих полов. Специалисты Центра Герцлии опросили 5000 студентов из Университета Аризоны на предмет их убеждений о загробной жизни, отношения к бессмертию и других факторов. В соответствии с их предыдущей работой, ученые обнаружили, что мужчины позитивно воспринимают информацию о технологии борьбы со старением и являются менее религиозными.
Гендерные различия по отношению к науке объясняют большую часть этой тенденции, поскольку что слабый пол имеет более негативную позицию к новым технологиям. Другая вещь, которая остается неясной, состоит в том, сохранятся ли эти различия после разработки методик продления жизни. Будущие исследования могут также решить вопрос о том, как возможность биологического бессмертия может повлиять на социальные установки и поведение людей. Если общество сможет остановить процесс старения, а смерть станет частично управляемой, вполне возможно, что внимание будет переведено на другие опасные для жизни факторы.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00