Ученые выяснили, почему мужчины и женщины по-разному относятся к идее бессмертия





Новые данные пролили немного света на то, почему мужчины склонны поддерживать разработку технологий продления жизни больше, чем женщины. Исследования израильских ученых показывают, что религиозность и отношение к науке объясняют некоторые различия между взглядами обоих полов. Специалисты Центра Герцлии опросили 5000 студентов из Университета Аризоны на предмет их убеждений о загробной жизни, отношения к бессмертию и других факторов. В соответствии с их предыдущей работой, ученые обнаружили, что мужчины позитивно воспринимают информацию о технологии борьбы со старением и являются менее религиозными.Гендерные различия по отношению к науке объясняют большую часть этой тенденции, поскольку что слабый пол имеет более негативную позицию к новым технологиям. Другая вещь, которая остается неясной, состоит в том, сохранятся ли эти различия после разработки методик продления жизни. Будущие исследования могут также решить вопрос о том, как возможность биологического бессмертия может повлиять на социальные установки и поведение людей. Если общество сможет остановить процесс старения, а смерть станет частично управляемой, вполне возможно, что внимание будет переведено на другие опасные для жизни факторы.