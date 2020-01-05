Филипп Киркоров примерил маску для дайвинга во время отдыха на Мальдивах

После активной работы в декабре, когда поп-король участвовал в множестве программ, появился слух о том, что он отправился на отдых с другом. Предположительно, им оказался спортсмен Евгений Валягин. Недавно артист опубликовал фото в своем микроблоге, показав, что находится на Мальдивах. Для нового кадра Филипп Киркоров позирует в воде на фоне берега с таким аксессуаром на голове. В комментариях фанаты пошутили, что увидели Киркорова без парика. Дело в том, что обычно уложенная и пышная прическа звезды в мокром виде выглядит не настолько впечатляюще.На данный момент неизвестно, взял ли Киркоров с собой в путешествие детей.