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Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в Сочельник

В ночь с 6 на 7 января все отмечают Рождественский сочельник, соблюдая традиции, чтобы весь год семью поддерживали Высшие силы. Эксперты рассказали, что запрещено людям делать в этот вечер.

Многие люди верят в особую силу Сочельника, который предшествует Рождеству. Целый день нельзя есть пищу, дожидаясь первой звезды, чтобы вся семья вместе села за стол. В этот день необходимо просить прощения у лиц, которых обидели, чтобы негативная эмоция не отнимала успех. Не рекомендуется надевать темную одежду, лучше всего выбрать новые вещи или хотя бы одну из них, а оставшиеся должны быть чистыми.

В этот день нельзя огорчать и домашних животных, ведь они способны рассказать Богу о своих страданиях. Вечером 6 января воспрещается делать домашние работы, нельзя сквернословить, ссориться, рыбачить и охотиться. Также возбраняется пить алкоголь и ставить его на праздничный стол. Православная церковь не разрешает гадать и ворожить.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:39

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