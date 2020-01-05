Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в Сочельник





Многие люди верят в особую силу Сочельника, который предшествует Рождеству. Целый день нельзя есть пищу, дожидаясь первой звезды, чтобы вся семья вместе села за стол. В этот день необходимо просить прощения у лиц, которых обидели, чтобы негативная эмоция не отнимала успех. Не рекомендуется надевать темную одежду, лучше всего выбрать новые вещи или хотя бы одну из них, а оставшиеся должны быть чистыми.В этот день нельзя огорчать и домашних животных, ведь они способны рассказать Богу о своих страданиях. Вечером 6 января воспрещается делать домашние работы, нельзя сквернословить, ссориться, рыбачить и охотиться. Также возбраняется пить алкоголь и ставить его на праздничный стол. Православная церковь не разрешает гадать и ворожить.