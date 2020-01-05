Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие руки человека





Российские эксперты из Ассоциации профессиональных клинических психологов сообщают, что помимо влияния гормонального фона матери на физические характеристики ребенка, он оказывает эффект и на черты характера. К примеру, короткие руки часто сопровождаются нарушениями в формировании таза у мужчин, что впоследствии приводит к проблемам в отношениях с противоположным полом. Ситуация усугубляется и постепенно нарастающими проблемами с потенцией из-за низкого содержания тестостерона.Более неожиданным оказалось утверждение специалистов о том, что короткая длина конечностей может негативно влиять на личность человека. По словам медиков, 47% из них могут скрывать отрицательные качества, вроде эмоциональной холодности либо жестокости. Кроме прочего, американские неврологи смогли выяснить, что риск развития болезни Альцгеймера на 73% больше у тех мужчин, которые имели такие показатели. Исследование велось на протяжении 5 лет с участием 2,7 тысяч испытуемых со средним возрастом в 72 года.