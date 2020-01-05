АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие руки человека

Развитие плода в утробе матери зависит от генетического материала родителей, который определяет длину рук. Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие конечности человека.

Российские эксперты из Ассоциации профессиональных клинических психологов сообщают, что помимо влияния гормонального фона матери на физические характеристики ребенка, он оказывает эффект и на черты характера. К примеру, короткие руки часто сопровождаются нарушениями в формировании таза у мужчин, что впоследствии приводит к проблемам в отношениях с противоположным полом. Ситуация усугубляется и постепенно нарастающими проблемами с потенцией из-за низкого содержания тестостерона.

Более неожиданным оказалось утверждение специалистов о том, что короткая длина конечностей может негативно влиять на личность человека. По словам медиков, 47% из них могут скрывать отрицательные качества, вроде эмоциональной холодности либо жестокости. Кроме прочего, американские неврологи смогли выяснить, что риск развития болезни Альцгеймера на 73% больше у тех мужчин, которые имели такие показатели. Исследование велось на протяжении 5 лет с участием 2,7 тысяч испытуемых со средним возрастом в 72 года.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нижнем Тагиле появился новогодний городок из ледяных скульптур в форме…
Компания CHUWi готовится вывести на рынок бюджетный планшет…
Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в…
Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие руки…
Филипп Киркоров примерил маску для дайвинга во время отдыха на…
В Сети продемонстрировали рендерное изображение гиперкара Bugatti…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в…
Таисия Повалий перестала выходить из дома после Нового…
Археологи обнаружили древний клад под храмом Абу-Фана в…
Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина показала часть особняка…
Историки рассказали о появлении рождественских символов и…
Настасья Самбурская во время отдыха на Бали похвасталась своим…
Компания Nissan подготовила концепткар Ariya для выставки CES…
Олег Меньшиков о фильме “Вторжение”: "На сегодняшний день сюжет такого уровня в стране мог снять только…
Кроссовер Hyundai ix35 опередил по продажам модель…
Синоптики сообщили о погодных аномалиях по всей…
Актриса Дайан Китон отмечает…
Стартап Guru презентовал революционную беспроводную…
В честь дня рождения Брэдли Купера фанаты рассказали о достижениях…
На CES 2020 Fiat Chrysler Automobiles покажет футуристический концепт из "зелёной"…
Анна Банщикова с сыновьями посетила магазин, где Джоан Роулинг придумала мир Гарри…
В Турции туроператорам запретили встречать туристов с…
Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition стал дешевле из-за новой…
Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным…
Астрофизики из московского планетария развеяли мифы об опасности сближения Земли и…
В Сети появился первый снимок дочери Тиграна…
Российская армия получит 6 улучшенных ракетоносцев Ту-95МС в 2020…
Медики рассказали о безопасном количестве употребляемой колбасы для здоровья…
Жанна Бадоева рассказала, как изменилась её жизнь после Нового…
Дед Мороз забыл в московском метро посох и мешок с…
Жена певца Стаса Костюшкина попала в ДТП в…
Жители Среднего Урала 5 января смогут наблюдать за пролетающим рядом с Луной астероидом…
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего…
Британские эксперты выяснили, какие приложения и смартфоны чаще всего становятся целью…
Алена Шишкова отказалась устраивать “представление” с участием Симоны…
Скончался боровшийся с раком желудка онколог Андрей…
Супермодель Влада Рослякова уехала отдыхать в труднодоступную деревню на…
Ученые: Искусственный интеллект станут использовать для расшифровки языка…
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов 2019…
Режиссер Алексей Агранович дал высокую оценку фильму Бондарчука…
Просмотреть все новости