В Сети продемонстрировали рендерное изображение гиперкара Bugatti Arrow
Независимый дизайнер разработал концептуальный автомобиль Bugatti Arrow. Свои эскизы Флориан Добе опубликовал в Сети, показав рендерное изображение машины на трассе Le Mans Hypercar Racing.
Известно, бренд Bugatti всё ещё не смог одержать ни одной победы в гонке 24 часа Ле-Мана. Главный трофей для производителей спортпрототипов ускользал от конструкторов, а потому один из специалистов решил показать, как должна выглядеть модель, которой под силу выиграть суточный марафон. Автор не только создал гоночную машину, но и смог интегрировать её в боксы трассы Le Mans Hypercar Racing. Являясь независимым специалистом, художник позволил себе некоторые вольности и несколько отошёл от основ корпоративного дизайна французской марки, придав транспортному средству уникальные черты. Также он отметил, что модель получила бы классический силовой агрегат или гибридную установку.
По словам дизайнера, он решил сделать наброски, когда в Bugatti не представили обещанную машину для участия в знаменитой 24-часовой гонке. Ранее инженеры заявляли о планах выпустить к сезону чемпионата спортпрототипов 2020-2021 годов новый бренд в количестве 20 экземпляров, но этого так и не произошло, потому Флориан Добе решил нарисовать собственную модель Arrow.
Известно, бренд Bugatti всё ещё не смог одержать ни одной победы в гонке 24 часа Ле-Мана. Главный трофей для производителей спортпрототипов ускользал от конструкторов, а потому один из специалистов решил показать, как должна выглядеть модель, которой под силу выиграть суточный марафон. Автор не только создал гоночную машину, но и смог интегрировать её в боксы трассы Le Mans Hypercar Racing. Являясь независимым специалистом, художник позволил себе некоторые вольности и несколько отошёл от основ корпоративного дизайна французской марки, придав транспортному средству уникальные черты. Также он отметил, что модель получила бы классический силовой агрегат или гибридную установку.
По словам дизайнера, он решил сделать наброски, когда в Bugatti не представили обещанную машину для участия в знаменитой 24-часовой гонке. Ранее инженеры заявляли о планах выпустить к сезону чемпионата спортпрототипов 2020-2021 годов новый бренд в количестве 20 экземпляров, но этого так и не произошло, потому Флориан Добе решил нарисовать собственную модель Arrow.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:17