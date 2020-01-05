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Археологи обнаружили древний клад под храмом Абу-Фана в Египте

Представители властей Египта сообщают о драгоценной находке в городе Маллави. Археологи смогли обнаружить древний клад, расположенный под храмом Абу-Фана.

Археологи исследовали 370 древних монет во время реставрационных работ монастыря Святого Фана в мухафазе Минья. 341 из них относится ко времени исламской эры и 29 принадлежали римскому периоду правления. Глава Министерства по делам древностей страны Гамаль Мустафа объявил, что монеты были найдены на глубине примерно 2 метров. Кроме того, региональное правительство поручило провести археологические раскопки вокруг площадки, чтобы выявить главный вход в храм и остальные окружающие сооружения, а также подготовиться к раскрытию большего количества исторических тайн.

Монастырь Святого Фана - это коптский православный храм, расположенный примерно в 300 км к югу от Каира. Он назван в честь святого, также известного как Бэйн (ок. 354–395), коптского христианского отшельника, проповедовавшего в 4 веке н. э. Церковь иногда называют Крестовоздвиженский монастырь из-за наличия множества красиво украшенных крестов внутри. По сообщениям, в доисламские времена в сооружении служили около 1000 монахов. Численность резко сократилась после распространения ислама в 7 веке.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:05

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