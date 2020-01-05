Историки рассказали о появлении рождественских символов и традиций





Популярные сегодня адвент-календари связывают с периодом, когда немецкие протестанты отмечали мелками или делали зарубки на двери, отсчитывая дни до Рождества. Первый был придуман Геральдом Лангом в 1900-х годах. В период его детства мать пришивала 24 печенья к верхушке коробки и выдавала по одному в день, что и стало прототипом сегодняшних моделей.Традиция украшать в доме ёлку пришла из Германии, где их называли «райскими» и наряжали круглыми вафлями, как символом евхаристии. Обычай вешать на новогоднее дерево гирлянды произошла от легенды, где Мартин Лютер, немецкий реформатор, восхитился елкой и звездами, а после прихода домой прикрепил к дереву свечи. В современном мире их заменили электрическими огоньками.Подарки на Рождество дарили еще с 19 века, начиналось все с Библии, позже ювелиры поняли, что так можно увеличить продажи и стали зазывать прохожих, чтобы люди покупали украшения. Теперь презенты стали рождественской традицией, когда все вспоминают основное событие истории – рождение Спасителя.Карамельные трости символизируют рождение, служение и смерть Иисуса Христа. Рождественские открытки появились в 1843 году, когда художник Коллкотти Хорсли первую партию распродал в Лондоне. Чулки также считаются символом рождества Согласно легенде, Санта - Клаус кинул монетки через дымоход дочерям бедного овдовевшего отца семейства, который не мог собрать им приданое. Они попали в этот предмет гардероба, а сейчас детям кладут подарки в сапожок, который очень похож на чулок.