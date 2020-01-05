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Историки рассказали о появлении рождественских символов и традиций

Рождество – один из старых праздников, который отмечают во всем мире. Историки рассказали о появлении рождественских символов и традиций.

Популярные сегодня адвент-календари связывают с периодом, когда немецкие протестанты отмечали мелками или делали зарубки на двери, отсчитывая дни до Рождества. Первый был придуман Геральдом Лангом в 1900-х годах. В период его детства мать пришивала 24 печенья к верхушке коробки и выдавала по одному в день, что и стало прототипом сегодняшних моделей.

Традиция украшать в доме ёлку пришла из Германии, где их называли «райскими» и наряжали круглыми вафлями, как символом евхаристии. Обычай вешать на новогоднее дерево гирлянды произошла от легенды, где Мартин Лютер, немецкий реформатор, восхитился елкой и звездами, а после прихода домой прикрепил к дереву свечи. В современном мире их заменили электрическими огоньками.

Подарки на Рождество дарили еще с 19 века, начиналось все с Библии, позже ювелиры поняли, что так можно увеличить продажи и стали зазывать прохожих, чтобы люди покупали украшения. Теперь презенты стали рождественской традицией, когда все вспоминают основное событие истории – рождение Спасителя.

Карамельные трости символизируют рождение, служение и смерть Иисуса Христа. Рождественские открытки появились в 1843 году, когда художник Коллкотти Хорсли первую партию распродал в Лондоне. Чулки также считаются символом рождества Согласно легенде, Санта - Клаус кинул монетки через дымоход дочерям бедного овдовевшего отца семейства, который не мог собрать им приданое. Они попали в этот предмет гардероба, а сейчас детям кладут подарки в сапожок, который очень похож на чулок.

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Общество / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:52

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