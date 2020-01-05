Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина показала часть особняка Алсу

Певица традиционно встретила Новый год в кругу друзей, в частности, к ней в гости пришла 43-летняя Жанна Левина. Жена Гарика Мартиросяна подписала кадр: “Заслуженная Алсу и незаслуженная мышь”, а также отметила аккаунт своей звездной подруги. Светские львицы позируют сидя на зеркальных ступенях в доме звезды, а также стоя в коридоре, где на стенах заметны портреты исполнительницы. Поклонники назвали дизайн особняка Алсу чрезвычайно дорогим.На опубликованных снимках звезда позирует в коротком черном платье в горошек. Ее гостья выбрала подобный однотонный наряд с пышным белоснежным воротником и дополнила образ ушами Микки Мауса с бантом.