Настасья Самбурская во время отдыха на Бали похвасталась своим “пупсиком”

Для нового кадра Настасья Самбурская позирует в алом бюстгальтере и трусах лимонного цвета. Артистка лежит на песке, прикрывая себе лицо фильтром в виде маски кошки. Звезда назвала себя “кисюней”, а также показала своего “пупсика”. Дело в том, что в кадр попал мужчина, имеющий лишний вес в районе живота. Он прогуливался по кромке воды, что заметили фолловеры. Некоторые поинтересовались, дружеские ли у них отношения, на что Самбурская ответила: “Жесткие, любовные”.Настасья Самбурская шуточно подтвердила, что это ее спонсор по имени Вазгенчик.