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Настасья Самбурская во время отдыха на Бали похвасталась своим “пупсиком”

Актриса Настасья Самбурская отдыхает на Бали, откуда публикует фото в Instagram. На недавнем снимке артистка показала своего “пупсика”.

Для нового кадра Настасья Самбурская позирует в алом бюстгальтере и трусах лимонного цвета. Артистка лежит на песке, прикрывая себе лицо фильтром в виде маски кошки. Звезда назвала себя “кисюней”, а также показала своего “пупсика”. Дело в том, что в кадр попал мужчина, имеющий лишний вес в районе живота. Он прогуливался по кромке воды, что заметили фолловеры. Некоторые поинтересовались, дружеские ли у них отношения, на что Самбурская ответила: “Жесткие, любовные”.

Настасья Самбурская шуточно подтвердила, что это ее спонсор по имени Вазгенчик.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:41

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