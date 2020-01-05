Олег Меньшиков о фильме “Вторжение”: "На сегодняшний день сюжет такого уровня в стране мог снять только Бондарчук"





Фильм “Вторжение” вышел в прокат в кинотеатрах России 1 января, в связи с чем актер Олег Меньшиков прокомментировал работу Федора Бондарчука. По мнению артиста, никто в стране не смог бы снять сюжет подобного уровня. Знаменитость посоветовал признать это врагам режиссера и его друзьям. Во время совместной работы создатель фильма открылся с новой стороны для актера. В частности, Меньшиков заметил его невероятную человечность, а также посчитал неожиданным проявление дружбы.Меньшиков признался, что никогда не задумывался, что такие черты будут свойственны для Бондарчука.