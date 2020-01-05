Компания Nissan подготовила концепткар Ariya для выставки CES 2020





Модель показывает технологии, которые будут доступны в скором времени. Посетители мероприятия смогли оценить такие особенности концепта Ariya, как улучшенная система оказания помощи водителю ProPILOT 2.0, контроллер полного привода с двумя электрическими двигателями, использование мета-материалов с высокими акустическими параметрами и другие.Компания Nissan подготовила для гостей фургон с мороженым на основе электрокара e-NV200. Авто двигается с использованием аккумулятора ёмкостью 40 кВт. Его бортовые системы получают питание от мобильного энергоблока на основе литий-ионных элементов. Система ProPILOT 2.0 скоро станет доступной для других моделей японского бренда, а не только для Ariya. Технология будет интегрирована в мяч для гольфа, обеспечивая постоянное попадание в лунку. С помощью камеры над полем и встроенного электродвигателя он может двигаться по заданной траектории.