Компания Nissan подготовила концепткар Ariya для выставки CES 2020
Компания Nissan отправил концепткар Ariya на выставку CES 2020. Этот электрокроссовер, по словам разработчиков, базируется на свободном движении мыслей.
Модель показывает технологии, которые будут доступны в скором времени. Посетители мероприятия смогли оценить такие особенности концепта Ariya, как улучшенная система оказания помощи водителю ProPILOT 2.0, контроллер полного привода с двумя электрическими двигателями, использование мета-материалов с высокими акустическими параметрами и другие.
Компания Nissan подготовила для гостей фургон с мороженым на основе электрокара e-NV200. Авто двигается с использованием аккумулятора ёмкостью 40 кВт. Его бортовые системы получают питание от мобильного энергоблока на основе литий-ионных элементов. Система ProPILOT 2.0 скоро станет доступной для других моделей японского бренда, а не только для Ariya. Технология будет интегрирована в мяч для гольфа, обеспечивая постоянное попадание в лунку. С помощью камеры над полем и встроенного электродвигателя он может двигаться по заданной траектории.
Модель показывает технологии, которые будут доступны в скором времени. Посетители мероприятия смогли оценить такие особенности концепта Ariya, как улучшенная система оказания помощи водителю ProPILOT 2.0, контроллер полного привода с двумя электрическими двигателями, использование мета-материалов с высокими акустическими параметрами и другие.
Компания Nissan подготовила для гостей фургон с мороженым на основе электрокара e-NV200. Авто двигается с использованием аккумулятора ёмкостью 40 кВт. Его бортовые системы получают питание от мобильного энергоблока на основе литий-ионных элементов. Система ProPILOT 2.0 скоро станет доступной для других моделей японского бренда, а не только для Ariya. Технология будет интегрирована в мяч для гольфа, обеспечивая постоянное попадание в лунку. С помощью камеры над полем и встроенного электродвигателя он может двигаться по заданной траектории.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:32