Кроссовер Hyundai ix35 опередил по продажам модель Creta
Кроссовер Hyundai ix35 после двух лет присутствия на рынке потеснил модель Creta. Данный автомобиль является более доступным, что позволило втрое превысить продажи прежнего лидера южнокорейского бренда.
Данные указывают, новинку только в 2019 году приобрели 130 тысяч раз. При этом эксперты отметили, что на рынке Китая кроссовер Hyundai ix35 вынужден конкурировать с другой флагманской моделью концерна - Tucson. Обновлённая вариация выделяется в первую очередь внешним видом, в частности необычной линией остекления. Помимо этого её можно узнать по фарам, являющимся полностью светодиодными, и массивной радиаторной решётке. Габариты транспортного средства составляют 4 435х1 850х1 715 мм при длине колёсной базы 2 640 мм. В качестве дополнительных опций покупатель может выбрать наличие панорамного люка, а в списке электронных помощников значатся камеры кругового обзора, система мониторинга "слепых" зон, а также опция удержания машины в одной полосе и автоматического торможения. За бюджетный вариант производитель просит порядка 1 миллиона 65 тысяч рублей, а за топовую вариацию придётся заплатить почти на 400 тысяч больше.
Под капотом Hyundai ix35 располагается 140-сильный турбированный мотор с рабочим объёмом 1,4 литра, и 2,0-литровый атмосферник, генерирующий 163 лошадиные силы. Этот двигатель работает в паре с 6-скоростной механической или автоматической коробкой передач, а агрегат с нагнетателем получил 7-диапазонную роботизированную трансмиссию. Кроссовер имеет как полный привод, так и передний.
Данные указывают, новинку только в 2019 году приобрели 130 тысяч раз. При этом эксперты отметили, что на рынке Китая кроссовер Hyundai ix35 вынужден конкурировать с другой флагманской моделью концерна - Tucson. Обновлённая вариация выделяется в первую очередь внешним видом, в частности необычной линией остекления. Помимо этого её можно узнать по фарам, являющимся полностью светодиодными, и массивной радиаторной решётке. Габариты транспортного средства составляют 4 435х1 850х1 715 мм при длине колёсной базы 2 640 мм. В качестве дополнительных опций покупатель может выбрать наличие панорамного люка, а в списке электронных помощников значатся камеры кругового обзора, система мониторинга "слепых" зон, а также опция удержания машины в одной полосе и автоматического торможения. За бюджетный вариант производитель просит порядка 1 миллиона 65 тысяч рублей, а за топовую вариацию придётся заплатить почти на 400 тысяч больше.
Под капотом Hyundai ix35 располагается 140-сильный турбированный мотор с рабочим объёмом 1,4 литра, и 2,0-литровый атмосферник, генерирующий 163 лошадиные силы. Этот двигатель работает в паре с 6-скоростной механической или автоматической коробкой передач, а агрегат с нагнетателем получил 7-диапазонную роботизированную трансмиссию. Кроссовер имеет как полный привод, так и передний.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:19