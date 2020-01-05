Кроссовер Hyundai ix35 опередил по продажам модель Creta





Данные указывают, новинку только в 2019 году приобрели 130 тысяч раз. При этом эксперты отметили, что на рынке Китая кроссовер Hyundai ix35 вынужден конкурировать с другой флагманской моделью концерна - Tucson. Обновлённая вариация выделяется в первую очередь внешним видом, в частности необычной линией остекления. Помимо этого её можно узнать по фарам, являющимся полностью светодиодными, и массивной радиаторной решётке. Габариты транспортного средства составляют 4 435х1 850х1 715 мм при длине колёсной базы 2 640 мм. В качестве дополнительных опций покупатель может выбрать наличие панорамного люка, а в списке электронных помощников значатся камеры кругового обзора, система мониторинга "слепых" зон, а также опция удержания машины в одной полосе и автоматического торможения. За бюджетный вариант производитель просит порядка 1 миллиона 65 тысяч рублей, а за топовую вариацию придётся заплатить почти на 400 тысяч больше.Под капотом Hyundai ix35 располагается 140-сильный турбированный мотор с рабочим объёмом 1,4 литра, и 2,0-литровый атмосферник, генерирующий 163 лошадиные силы. Этот двигатель работает в паре с 6-скоростной механической или автоматической коробкой передач, а агрегат с нагнетателем получил 7-диапазонную роботизированную трансмиссию. Кроссовер имеет как полный привод, так и передний.