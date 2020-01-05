Синоптики сообщили о погодных аномалиях по всей России
Синоптики рассказали о погодных аномалиях, которые ожидают всю Россию. Страна находится под действием атлантического циклона, принесшего теплую погоду.
Первые дни завершились теплой для января месяца погодой. На определенных территориях зафиксированы рекорды максимальной температуры, которая намного превышали норму. Небольшая аномальность прогнозируется в Сибири и западной части Якутии – 16 градусов выше нормальных значений. В скором времени на юге Западной Сибири дневная температура приблизится к нулю, а в центре России – два градуса тепла.
6 января на европейской территории России пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего показатели температуры снизятся. В Москве 8 января ожидается 2 градуса тепла.
Первые дни завершились теплой для января месяца погодой. На определенных территориях зафиксированы рекорды максимальной температуры, которая намного превышали норму. Небольшая аномальность прогнозируется в Сибири и западной части Якутии – 16 градусов выше нормальных значений. В скором времени на юге Западной Сибири дневная температура приблизится к нулю, а в центре России – два градуса тепла.
6 января на европейской территории России пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего показатели температуры снизятся. В Москве 8 января ожидается 2 градуса тепла.