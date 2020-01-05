Синоптики сообщили о погодных аномалиях по всей России





Первые дни завершились теплой для января месяца погодой. На определенных территориях зафиксированы рекорды максимальной температуры, которая намного превышали норму. Небольшая аномальность прогнозируется в Сибири и западной части Якутии – 16 градусов выше нормальных значений. В скором времени на юге Западной Сибири дневная температура приблизится к нулю, а в центре России – два градуса тепла.6 января на европейской территории России пройдет холодный атмосферный фронт, из-за чего показатели температуры снизятся. В Москве 8 января ожидается 2 градуса тепла.