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В честь дня рождения Брэдли Купера фанаты рассказали о достижениях актера

Голливудский актер Брэдли Купер 5 января отмечает 45-й день рождения. В честь знаменательной даты фанаты рассказали о главных достижениях своего кумира.

Брэдли Купер известен российской публике прежде всего участием в таких фильмах, как "Мальчишник в Вегасе", "Области тьмы", "Обещать — не значит жениться", а также “Мой парень – псих” и “Афера по-американски”. Сегодня американскому артисту исполнилось 45 лет, в связи с чем в Сети вспомнили о его сложном пути к славе. Известно, что голливудской звезде еще в пять лет диагностировали наличие холестеатомы, опухолевидного образования, которое затрагивает ушные каналы. На протяжении 13 лет будущий актер подвергался ряду сложных операций для того, чтобы не потерять слух.

Впоследствии Купер поступил в актерскую драматическую школу в Нью-Йорке, которая открыла доступ к первым ролям в кино. Его первой работой стал телесериал от HBO "Секс в большом городе", но наибольшую популярность принесли съемки под началом режиссера Тодда Филлипса. Всего за 21-летнюю карьеру Куперу удалось стать лауреатом премий «Грэмми» и BAFTA, семикратным номинантом на премию «Оскар» и номинантом на премию «Тони». Хотя его личная жизнь наладилась в 2017 году после начала отношений с Ириной Шейк, в июне 2019 пара заявила об расставании. Сейчас модель воспитывает двухлетнюю дочь Лею.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:46

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