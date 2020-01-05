В честь дня рождения Брэдли Купера фанаты рассказали о достижениях актера





Брэдли Купер известен российской публике прежде всего участием в таких фильмах, как "Мальчишник в Вегасе", "Области тьмы", "Обещать — не значит жениться", а также “Мой парень – псих” и “Афера по-американски”. Сегодня американскому артисту исполнилось 45 лет, в связи с чем в Сети вспомнили о его сложном пути к славе. Известно, что голливудской звезде еще в пять лет диагностировали наличие холестеатомы, опухолевидного образования, которое затрагивает ушные каналы. На протяжении 13 лет будущий актер подвергался ряду сложных операций для того, чтобы не потерять слух.Впоследствии Купер поступил в актерскую драматическую школу в Нью-Йорке, которая открыла доступ к первым ролям в кино. Его первой работой стал телесериал от HBO "Секс в большом городе", но наибольшую популярность принесли съемки под началом режиссера Тодда Филлипса. Всего за 21-летнюю карьеру Куперу удалось стать лауреатом премий «Грэмми» и BAFTA, семикратным номинантом на премию «Оскар» и номинантом на премию «Тони». Хотя его личная жизнь наладилась в 2017 году после начала отношений с Ириной Шейк, в июне 2019 пара заявила об расставании. Сейчас модель воспитывает двухлетнюю дочь Лею.