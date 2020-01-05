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Анна Банщикова с сыновьями посетила магазин, где Джоан Роулинг придумала мир Гарри Поттера

Актриса Анна Банщикова путешествует по Португалии вместе с сыновьями. Звезда посетила книжный магазин, в котором британская писательница Джоан Роулинг придумала мир Гарри Поттера.

Анна Банщикова взяла с собой в путешествие Михаила и Александра, с которыми посещает множество экскурсий. В частности, актриса вместе с детьми поднялась до замка мавров, а по дороге члены семьи заметили дом, в котором часто гостил Ганс Христиан Андерсен. В нем создавалось большое количество детских сказок, поскольку это место вдохновляло прозаика. В городе Порту большое впечатление на наследников звезды произвел старый книжный магазин. На его втором этаже к Джоан Роулинг пришла идея написать книгу о приключениях Гарри Поттера.

Анна Банщикова заметила, что в этой лавки лестницы на самом деле похожи на те, что описываются в книгах писательницы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:21

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