Анна Банщикова с сыновьями посетила магазин, где Джоан Роулинг придумала мир Гарри Поттера





Анна Банщикова взяла с собой в путешествие Михаила и Александра, с которыми посещает множество экскурсий. В частности, актриса вместе с детьми поднялась до замка мавров, а по дороге члены семьи заметили дом, в котором часто гостил Ганс Христиан Андерсен. В нем создавалось большое количество детских сказок, поскольку это место вдохновляло прозаика. В городе Порту большое впечатление на наследников звезды произвел старый книжный магазин. На его втором этаже к Джоан Роулинг пришла идея написать книгу о приключениях Гарри Поттера.Анна Банщикова заметила, что в этой лавки лестницы на самом деле похожи на те, что описываются в книгах писательницы.