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Стартап Guru презентовал революционную беспроводную зарядку

Стартап Guru от Калифорнийского техинститута показал революционную беспроводную зарядку. Её основное преимущество заключается в возможности перемещать смартфон на небольшие расстояния и пользоваться параллельно с восполнением запаса энергии в аккумуляторе.

Стартап Guru презентовал революционную беспроводную зарядку

Новая компания намерена на следующей неделе побывать на выставке CES 2020. Стартап Guru решил показать миру сразу 3 прототипа собственных продуктов. Представители разработчиков надеются привлечь крупных инвесторов для организации крупномасштабного производства. Первый продукт стартапа будет иметь минимальные размеры и получит возможность питать энергией очень ограниченное пространство, которое всё же больше привычных многим пользователям беспроводных зарядок.

Вторая разработка отличается большей площадью заряда, а третья является в сущности крупной панелью, которая крепится на потолок. Соответствующий подход обеспечивает обустройство квартиры такими устройствами для постоянного восполнения запасов энергии в аккумуляторных батареях.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:54

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