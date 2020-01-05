Стартап Guru презентовал революционную беспроводную зарядку
Стартап Guru от Калифорнийского техинститута показал революционную беспроводную зарядку. Её основное преимущество заключается в возможности перемещать смартфон на небольшие расстояния и пользоваться параллельно с восполнением запаса энергии в аккумуляторе.
Новая компания намерена на следующей неделе побывать на выставке CES 2020. Стартап Guru решил показать миру сразу 3 прототипа собственных продуктов. Представители разработчиков надеются привлечь крупных инвесторов для организации крупномасштабного производства. Первый продукт стартапа будет иметь минимальные размеры и получит возможность питать энергией очень ограниченное пространство, которое всё же больше привычных многим пользователям беспроводных зарядок.
Вторая разработка отличается большей площадью заряда, а третья является в сущности крупной панелью, которая крепится на потолок. Соответствующий подход обеспечивает обустройство квартиры такими устройствами для постоянного восполнения запасов энергии в аккумуляторных батареях.
Новая компания намерена на следующей неделе побывать на выставке CES 2020. Стартап Guru решил показать миру сразу 3 прототипа собственных продуктов. Представители разработчиков надеются привлечь крупных инвесторов для организации крупномасштабного производства. Первый продукт стартапа будет иметь минимальные размеры и получит возможность питать энергией очень ограниченное пространство, которое всё же больше привычных многим пользователям беспроводных зарядок.
Вторая разработка отличается большей площадью заряда, а третья является в сущности крупной панелью, которая крепится на потолок. Соответствующий подход обеспечивает обустройство квартиры такими устройствами для постоянного восполнения запасов энергии в аккумуляторных батареях.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:54