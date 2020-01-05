На CES 2020 Fiat Chrysler Automobiles покажет футуристический концепт из "зелёной" линейки





CES 2020 уже традиционно позволяет посетителям познакомиться не только с новыми гаджетами, но транспортными средствами, при разработке которых инженеры применяли самые новые технологии. В Fiat Chrysler Automobiles уже частично раскрыли, что покажут на выставке. В первую очередь, это футуристический концепт Airflow Vision. Пока его демонстрировали лишь на рендерных изображениях, но уже через несколько дней американский концерн представит прототип машины. Данное средство передвижения является спортивным, и выполнено в минималистическом стиле. Все сиденья в автомобиле разделены перегородками, а выделяет конструкцию длинная колёсная база и обтекаемая аэродинамика. Ещё одной чертой новинки является большая цифровая приборная панель. Также FCA покажет Fiat Centoventi - это ещё один представитель "зелёной" линейки производителя. Его уже выставляли на Женевском автосалоне в прошлом году. Особенностью хэтчбека является вариативность. В зависимости от версии машина имеет запас хода на одной зарядке аккумулятора от 100 до 500 километров.Увидят посетители выставки и продукцию, выпускаемую под брендом Jeep. Речь идёт о моделях Renegade, Compass и Wrangler. Все они станут гибридными, а отличить их от стандартных версий можно будет по специальному индексу в названии - 4Xe.