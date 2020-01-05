Астрофизики из московского планетария развеяли мифы об опасности сближения Земли и Солнца





Как сообщает глава Московского планетария Фаина Рублева, изменения в расстоянии между Землей и небесным светилом никак не влияют на смену времен года. Более того, перемены в климатических условиях на планете зависят от целого ряда других факторов. Это подтверждается тем, что Земля продвигается в звездной системе по эллиптической орбите и находится ближе всего к Солнцу в январе. Подобный факт разрушает заблуждение о том, что чем дальше находится планета от звезды - тем холоднее становится на её поверхности.Рублева отметила отсутствие какой-либо опасности для людей в этом феномене. Годовые скачки в магнитной активности Земли и магнитные бури тоже не связаны с продвижением небесных тел по орбите. Известно, что точка наибольшего сближения с Солнцем называется Перигелий, в которой Земля находилась 5 января. Среднее расстояние между двумя космическими объектами в этот момент сократилось на 2,5 млн км.