Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition стал дешевле из-за новой конфигурации





Ноутбук впервые показали в октябре 2019 года. Модель включала в себя процессор Core i7, ОЗУ объёмом 16 Гб, а также SSD на 1 Тб. Эта версия предлагалась к покупке за $1 тысячу. В настоящее время распространяется более доступная сборка устройства с ценником $850.Новая конфигурация предусматривает использование видеокарты GeForce MX250. При этом объёмы оперативной и постоянной памяти стали меньше в 2 раза. Вместо производительного процессора Core i7-10510U применяется чип i5-10210U. Остальные технические параметры Mi Notebook Pro остались теми же. Дисплей диагональю 15 дюймов выполнен по IPS-технологии с разрешающей способностью видеостандарта Full HD. В корпус интегрирована система охлаждения и 2 тепловые трубки. Также предусмотрена функция мгновенного обмена информацией со смартфоном.