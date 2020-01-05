В Турции туроператорам запретили встречать туристов с табличками





За встречу пассажиров с табличкой туроператора и фамилией путешественника полагается штраф 50 евро. В зоне для встреч должны находиться лишь родные и близкие люди прилетающих. Фамилии пассажиров светятся на табло, хотя помещается только 10 строк, а в авиалайнере в среднем 150 пассажиров.Теперь, чтобы увидеться с представителем агентства, нужно пройти в специальный зал. Там позволяется встречать авиапассажиров, которые прилетают по линии туроператоров. Списки путешественников необходимо подать предварительно, а агентство должно внести деньги за трехмесячный депозит. Из-за таких правил встреча людей с представителем может произойти через час или два после прилета.