Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным рейсом





По словам очевидцев, Паулина Андреева и Федор Бондарчук посетили аэропорт в повседневной одежде, маскируясь под обычных пассажиров. Чаще всего знаменитости пользуются бизнес-классом или частными самолетами, но на этот раз пара добиралась на обычном чартерном рейсе. Известно, что местом отдыха звезды выбрали Гоа.Предполагается, что супруги решили уехать в Индию спонтанно, поэтому не смогли вовремя зарегистрироваться как VIP-пассажиры. В связи с данным вопросом Бондарчук общался с сотрудниками авиакомпании, информирует "КП".