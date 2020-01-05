Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным рейсом
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отправились на отдых обычным чартерным рейсом. Знаменитостей заметили в аэропорту Внуково.
По словам очевидцев, Паулина Андреева и Федор Бондарчук посетили аэропорт в повседневной одежде, маскируясь под обычных пассажиров. Чаще всего знаменитости пользуются бизнес-классом или частными самолетами, но на этот раз пара добиралась на обычном чартерном рейсе. Известно, что местом отдыха звезды выбрали Гоа.
Предполагается, что супруги решили уехать в Индию спонтанно, поэтому не смогли вовремя зарегистрироваться как VIP-пассажиры. В связи с данным вопросом Бондарчук общался с сотрудниками авиакомпании, информирует "КП".
По словам очевидцев, Паулина Андреева и Федор Бондарчук посетили аэропорт в повседневной одежде, маскируясь под обычных пассажиров. Чаще всего знаменитости пользуются бизнес-классом или частными самолетами, но на этот раз пара добиралась на обычном чартерном рейсе. Известно, что местом отдыха звезды выбрали Гоа.
Предполагается, что супруги решили уехать в Индию спонтанно, поэтому не смогли вовремя зарегистрироваться как VIP-пассажиры. В связи с данным вопросом Бондарчук общался с сотрудниками авиакомпании, информирует "КП".
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:54