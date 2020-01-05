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Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным рейсом

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отправились на отдых обычным чартерным рейсом. Знаменитостей заметили в аэропорту Внуково.

По словам очевидцев, Паулина Андреева и Федор Бондарчук посетили аэропорт в повседневной одежде, маскируясь под обычных пассажиров. Чаще всего знаменитости пользуются бизнес-классом или частными самолетами, но на этот раз пара добиралась на обычном чартерном рейсе. Известно, что местом отдыха звезды выбрали Гоа.

Предполагается, что супруги решили уехать в Индию спонтанно, поэтому не смогли вовремя зарегистрироваться как VIP-пассажиры. В связи с данным вопросом Бондарчук общался с сотрудниками авиакомпании, информирует "КП".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:54

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