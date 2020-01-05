В Сети появился первый снимок дочери Тиграна Кеосаяна

4 января Тиграну Кеосаяну исполнилось 54 года, поэтому любящая жена Маргарита Симоньян написала трогательный пост в соцсети Instagram. Российская журналистка также опубликовала первое фото двухмесячной дочери, которую держал на руках именинник. Спутница жизни известного кинодеятеля сообщила, что жизнь с ним очень спокойная и веселая. Размеренный темп поддерживается тем, что режиссёр каждое утро поет и играет на рояле за ужином.Кроме прочего, Кеосаян много времени проводит с большой семьей. Симоньян с юмором отмечает, что её возлюбленный даже не отпускает тещу в санаторий, потому что "будет по ней очень скучать". По словам журналистки, сценарист сохраняет позитивный настрой и энергию даже после рождения третьего ребенка. Другими положительными качествами своего мужа она называет бодрый темперамент, верность собственному слову и большие планы на будущее.