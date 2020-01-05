Жена певца Стаса Костюшкина попала в ДТП в Москве





Недавно знаменитость показала кадры с места инцидента, отметив, что место под дорожный знак здесь есть, а самого знака нет. В связи с этим ее признали виновной в допущении опасной ситуации и оштрафовали на 500 рублей. Артистка намеревалась доказать свою непричастность, обратившись в полицию, поскольку сотрудники автоинспекции не захотели, по ее словам, просмотреть записи видеокамер, установленных около ТЦ “Мега”.В итоге Юлия Костюшкина решила не ввязываться в разборки, отметив, что у нее нет времени для посещения инстанций. Дело в том, что жена Стаса Костюшкина отправляется на отдых и уже собирает чемоданы. В своем обращении к поклонникам она поблагодарила всех за поддержку.