Российская армия получит 6 улучшенных ракетоносцев Ту-95МС в 2020 году
Российская армия в 2020 году будет укомплектована 6 улучшенными Ту-95МС. По словам Сергея Кобылаша, генерал-лейтенанта войск дальней авиации, новые комплексы РЭБ и авионика представляют собой часть процесса улучшения и смогут существенно увеличить точность поражения заданных целей с помощью снарядов разного типа.
«В 2020-м дальняя авиация будет дополнена 6 прошедшими процесс модернизации ракетоносцами модели Ту-95МС», - приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Военное ведомство отмечает, что в 2019-м войска были оснащены пятью модернизированными ракетоносцев соответствующего типа.
«В 2020-м дальняя авиация будет дополнена 6 прошедшими процесс модернизации ракетоносцами модели Ту-95МС», - приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Военное ведомство отмечает, что в 2019-м войска были оснащены пятью модернизированными ракетоносцев соответствующего типа.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:25