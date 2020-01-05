Медики рассказали о безопасном количестве употребляемой колбасы для здоровья человека
Медики рассказали о количестве употребляемой колбасы, которая будет безопасной для здоровья человека. Они считают, что совсем отказываться от продукта не нужно, так как он может служить источником энергии.
Диетологи сообщают, что несколько кусочков сырокопченой колбасы не вредны для организма, опасно съедать за раз более 100 граммов продукта. Они советуют учиться слышать его и не допускать чревоугодничество, а также не считать калории и осознавать, когда необходимо сделать разгрузку. Только так сохраняется баланс.
Специалисты считают, что употреблять колбасу разрешено 2 раза в неделю, но нельзя ею замещать натуральное мясо. Также эксперты сообщают, что часто добавлять продукт в меню вредно, ведь имеется некая связь между употреблением колбасных изделий и онкологическими процессами.
Диетологи сообщают, что несколько кусочков сырокопченой колбасы не вредны для организма, опасно съедать за раз более 100 граммов продукта. Они советуют учиться слышать его и не допускать чревоугодничество, а также не считать калории и осознавать, когда необходимо сделать разгрузку. Только так сохраняется баланс.
Специалисты считают, что употреблять колбасу разрешено 2 раза в неделю, но нельзя ею замещать натуральное мясо. Также эксперты сообщают, что часто добавлять продукт в меню вредно, ведь имеется некая связь между употреблением колбасных изделий и онкологическими процессами.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:19