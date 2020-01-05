Жанна Бадоева рассказала, как изменилась её жизнь после Нового года

Жанна Бадоева известна российскому зрителю прежде всего как ведущая программы "Орел и решка". Звезда экрана захотела поменять свою жизнь к лучшему с наступлением нового десятилетия. 43-летняя путешественница недавно опубликовала фотографию, которую сопроводила словами о начале рабочего дня со спортзала. Вместо утренней чашки кофе, знаменитость решила воспользоваться беговой дорожкой, что говорит о желании Бадоевой оставаться в форме даже в зрелом возрасте.Кроме прочего, телезвезда также известна как икона стиля среди собственных поклонников. Последние комментарии в соцсети Instagram посвящены стильной одежде кумира. Более того, один из подписчиков спросил о подборе гардероба для программ. Бадоева сообщила, что свои наряды выбирает сама и не советуется с имиджмейкером. Напоминаем, что еще с февраля прошлого года, бывшая супруга Алана Бадоева стала ведущей шоу "Жизнь других".