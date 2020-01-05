Дед Мороз забыл в московском метро посох и мешок с подарками
В метро города Москвы Дед Мороз забыл посох и мешок, где были подарки. Вернуть имущество можно, позвонив в контактный центр транспорта столицы.
Служба метрополитена Москвы сообщила, что в ночь празднования Нового года на станциях оставили 3 бороды, 2 посоха, музыкальный инструмент, мешок, где находились подарки, шапку, гирлянды и наряд Снегурочки с париком. Обнаружились также покрывало, смартфоны, кульки со сладостями, рюкзаки детей, где были билеты на новогоднюю елку. Предметы переместили на станцию «Котельники», где организовано хранение утерянных вещей.
Чтобы забрать утерянные реквизиты, необходимо связаться с контактным центром «Московский транспорт» или с помощью приложения «Метро-Москвы» заполнить специальную форму. Далее с человеком связывается работник метрополитена, и тогда можно будет вернуть потерянное имущество, но с собой надо иметь паспорт или любой документ, который удостоверяет личность.
Служба метрополитена Москвы сообщила, что в ночь празднования Нового года на станциях оставили 3 бороды, 2 посоха, музыкальный инструмент, мешок, где находились подарки, шапку, гирлянды и наряд Снегурочки с париком. Обнаружились также покрывало, смартфоны, кульки со сладостями, рюкзаки детей, где были билеты на новогоднюю елку. Предметы переместили на станцию «Котельники», где организовано хранение утерянных вещей.
Чтобы забрать утерянные реквизиты, необходимо связаться с контактным центром «Московский транспорт» или с помощью приложения «Метро-Москвы» заполнить специальную форму. Далее с человеком связывается работник метрополитена, и тогда можно будет вернуть потерянное имущество, но с собой надо иметь паспорт или любой документ, который удостоверяет личность.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:04