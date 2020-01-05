Дед Мороз забыл в московском метро посох и мешок с подарками





Служба метрополитена Москвы сообщила, что в ночь празднования Нового года на станциях оставили 3 бороды, 2 посоха, музыкальный инструмент, мешок, где находились подарки, шапку, гирлянды и наряд Снегурочки с париком. Обнаружились также покрывало, смартфоны, кульки со сладостями, рюкзаки детей, где были билеты на новогоднюю елку. Предметы переместили на станцию «Котельники», где организовано хранение утерянных вещей.Чтобы забрать утерянные реквизиты, необходимо связаться с контактным центром «Московский транспорт» или с помощью приложения «Метро-Москвы» заполнить специальную форму. Далее с человеком связывается работник метрополитена, и тогда можно будет вернуть потерянное имущество, но с собой надо иметь паспорт или любой документ, который удостоверяет личность.