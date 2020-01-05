Жители Среднего Урала 5 января смогут наблюдать за пролетающим рядом с Луной астероидом Веста





Согласно сообщению инженера учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, наблюдения можно осуществлять в районе полуночи. Задачу облегчит оборудование, с помощью которого можно найти небесное тело на темном небе рядом с Луной.Известно, что Веста является одним из самых больших астероидов, которые можно увидеть с Земли.