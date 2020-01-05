Британские эксперты выяснили, какие приложения и смартфоны чаще всего становятся целью хакеров





По мере того, как взлом смартфонов через ошибки в системе безопасности набирает популярности, новое исследование показало, что владельцы iPhone в 167 раз больше подвержены действиям со стороны злоумышленников, чем другие мобильные бренды. Технические эксперты из компании Case24.com собрали данные, проанализировав ежемесячные объемы запросов в Google. Таким образом они узнали, сколько британцев ищут информацию о том, как взломать различные приложения или смартфоны.Общий результат для iPhone составил 10 тысяч запросов в Великобритании, что значительно выше, чем у Samsung, который занял второе место с 700 поисками. LG, Nokia и Sony были телефонами, в которых хакеры были заинтересованы меньше всего, производя менее 100 поисков в месяц для каждого.В другом открытии технические эксперты узнали, что 12,3 тысячи британцев заинтересованы в том, как взломать чей-то аккаунт в Instagram. Snapchat был вторым, а WhatsApp занял третье место в рейтинге. Приложениями, представляющими наименьший риск взлома, стали Facebook (1120), Amazon (1070) и Netflix (750). Исследование, однако, не выдвинуло на первый план конкретные факторы риска и уязвимости. Несмотря на подобные результаты, стоит отметить, что Apple никогда не допускает приложения без поддержки на свою платформе iOS, что делает её устройства более безопасными.