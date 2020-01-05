Британские эксперты выяснили, какие приложения и смартфоны чаще всего становятся целью хакеров
Новое исследование, основанное на поисковых запросах о способах взлома, помогло определить наиболее подверженные риску приложения и смартфоны. Британские эксперты также выяснили, какие из них чаще всего становятся целью хакеров.
По мере того, как взлом смартфонов через ошибки в системе безопасности набирает популярности, новое исследование показало, что владельцы iPhone в 167 раз больше подвержены действиям со стороны злоумышленников, чем другие мобильные бренды. Технические эксперты из компании Case24.com собрали данные, проанализировав ежемесячные объемы запросов в Google. Таким образом они узнали, сколько британцев ищут информацию о том, как взломать различные приложения или смартфоны.
Общий результат для iPhone составил 10 тысяч запросов в Великобритании, что значительно выше, чем у Samsung, который занял второе место с 700 поисками. LG, Nokia и Sony были телефонами, в которых хакеры были заинтересованы меньше всего, производя менее 100 поисков в месяц для каждого.
В другом открытии технические эксперты узнали, что 12,3 тысячи британцев заинтересованы в том, как взломать чей-то аккаунт в Instagram. Snapchat был вторым, а WhatsApp занял третье место в рейтинге. Приложениями, представляющими наименьший риск взлома, стали Facebook (1120), Amazon (1070) и Netflix (750). Исследование, однако, не выдвинуло на первый план конкретные факторы риска и уязвимости. Несмотря на подобные результаты, стоит отметить, что Apple никогда не допускает приложения без поддержки на свою платформе iOS, что делает её устройства более безопасными.
По мере того, как взлом смартфонов через ошибки в системе безопасности набирает популярности, новое исследование показало, что владельцы iPhone в 167 раз больше подвержены действиям со стороны злоумышленников, чем другие мобильные бренды. Технические эксперты из компании Case24.com собрали данные, проанализировав ежемесячные объемы запросов в Google. Таким образом они узнали, сколько британцев ищут информацию о том, как взломать различные приложения или смартфоны.
Общий результат для iPhone составил 10 тысяч запросов в Великобритании, что значительно выше, чем у Samsung, который занял второе место с 700 поисками. LG, Nokia и Sony были телефонами, в которых хакеры были заинтересованы меньше всего, производя менее 100 поисков в месяц для каждого.
В другом открытии технические эксперты узнали, что 12,3 тысячи британцев заинтересованы в том, как взломать чей-то аккаунт в Instagram. Snapchat был вторым, а WhatsApp занял третье место в рейтинге. Приложениями, представляющими наименьший риск взлома, стали Facebook (1120), Amazon (1070) и Netflix (750). Исследование, однако, не выдвинуло на первый план конкретные факторы риска и уязвимости. Несмотря на подобные результаты, стоит отметить, что Apple никогда не допускает приложения без поддержки на свою платформе iOS, что делает её устройства более безопасными.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:37