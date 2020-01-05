Алена Шишкова отказалась устраивать “представление” с участием Симоны Юнусовой

Алена Шишкова подчеркнула, что ее дочь Алиса живет с ней и няней, а также ходит в садик, посещает разнообразные кружки, а по выходным отправляется к бабушке. Модель поблагодарила Симону Юнусову за то, что посвятила себя своей внучке. При этом манекенщицу никто не содержит и она не имеет финансовой зависимости ни от кого. Шишкова объяснила свои фотографии в парике, предположив, что может сниматься в фильме, а также отметила, что не болеет и не лысеет. Она заявила, что все спорные вопросы привыкла решать в личной беседе, а не выносить проблемы на публику.Модель надеется на понимание со стороны фанатов и просит любителей сплетен проходить мимо. В завершении Шишкова подчеркнула, что делает все, чтобы ее ребенок рос в адекватной обстановке.