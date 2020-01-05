Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер выходит замуж за 60-летнего бизнесмена





Как выяснилось, племянница принцессы Дианы должна выйти замуж за магната в мире моды, который на пять лет старше её отца. Уроженец ЮАР Майкл Льюис, которому в этом месяце исполняется 61 год, на 32 года старше своей возлюбленной. Известно, что бизнесмен сделал предложение фотомодели еще до Рождества. Близкие пары сообщают, что родители с обеих сторон были проинформированы ранее о помолвке.Несмотря на то, что брак с британской аристократкой станет вторым по счету для мультимиллионера, все члены семьи позитивно восприняли радостную новость. Пока не сообщается, перейдет ли 29-летняя дочь лорда Чарльза Спенсера в иудаизм, который исповедует её суженый. Кроме прочего, слухи о его отношениях с Китти Спенсер подтвердились еще в августе прошлого года. В то время как у Льюиса от первой жены остались трое взрослых детей, для фотомодели эта свадьба станет первой в её жизни.