Скончался боровшийся с раком желудка онколог Андрей Павленко





Андрей Павленко разместил в своем блоге в Instagram письмо-прощание, где призывал людей не опускать руки и дальше бороться с похожими болезнями. Он поделился своими мыслями, что несмотря на статистику, с диагнозом рак желудка надежда на выздоровление есть, просто необходимо в это поверить. Медик также сообщил, что болезнь в течение последних двух месяцев не дала ему шансов на жизнь.Болезнь коллеги онколога диагностировали в марте 2018 года, и с того момента пациент делился с подписчиками этапами своего лечения. Он продолжал работу даже после операции и удаления желудка.