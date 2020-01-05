Супермодель Влада Рослякова уехала отдыхать в труднодоступную деревню на Камчатке

Влада Рослякова приехала на новогодние праздники к родственникам в сибирскую деревню. Этот населенный пункт находится в 300 км от Омска, а 25 км из них необходимо ехать по бездорожью. В дождь или сильный снег сюда сложно добираться. Модель рассказала, что лишь месяц назад в доме установили насос для подачи воды, благодаря чему они больше не ходят к колодцу с ведрами. Однако ее дедушка всячески противился новшеству, а бабушка старается экономить воду даже сейчас.На опубликованном кадре Рослякова запечатлена вместе со старшими членами семьи. В комментариях многие коллеги модели, близкие друзья и поклонники пожелали ей хорошего отдыха. Сейчас жительница Омска живет в Нью-Йорке, а также вошла в список самых известных моделей по версии Vogue.