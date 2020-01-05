Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года





Первое место получил девайс Red Devil 3S, выпущенный брендом Nubia, являющимся частью компании ZTE. Устройство функционирует с использованием чипа Snapdragon 855+, располагает ОЗУ объёмом 12 Гб и жидкостной системой охлаждения. Девайс получил оценку в общем зачете на уровне 488,45 тысячи баллов.Вторая позиция досталась Black Shark 2 в модификации Pro с показателем 461,645 тысячи баллов, а третья — Realme X2 Pro. Для последнего оценка превысила 438,8 тысячи баллов. В список также внесли Samsung Galaxy Fold и Note 10+, Huawei Mate Pro 5G, Oppo Reno Ace, iQOO Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Xiaomi Mi 9 Pro. Все устройства используют в качестве процессоров чипы Snapdragon 855 и 855+ либо Kirin 990 5G.