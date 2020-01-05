Ученые: Искусственный интеллект станут использовать для расшифровки языка животных





В рамках испытаний, которые являются частью проекта «Виды Земли», исследователи написали формулу, которая, как они считают, является основой всех языков. С помощью сопоставления можно определить те или иные ключи. Именно это они планируют использовать, чтобы понять язык животных, в котором для передачи информации используются звуки и фонемы.Первыми добровольцами станут слоны и киты. Это связано с большим мозгом животных, а также возможностью общения с представителями своего вида. Первые выводы проделанной работы ученые планируют получить в 2020 году.