Режиссер Алексей Агранович дал высокую оценку фильму Бондарчука "Вторжение"





Стало известно, что несмотря на огромный успех в прокате фильма "Притяжение", последний получил сдержанно-одобрительные отзывы у российских зрителей. Более того, картина становилась объектом критики со стороны многочисленных пользователей Сети и видеоблоггеров. Сиквел фантастической ленты под названием "Вторжение" должен был сгладить впечатление от недостатков первой части. По словам кинорежиссера и организатора фестиваля "Кинотавр" Алексея Аграновича, новой работе Федора Бондарчука удалось достичь этой цели.Критик отмечал высококачественную постановку и игру актеров, которые дополнялись "непрерывным экшеном". Поскольку "Вторжение" существенно отличалось по уровню проработки по сравнению с другими российскими кинокартинами, Агранович назвал его "фильмом-аттракционом". В особенности режиссер обратил внимание на постепенное приближение отечественного кинопродукта к американскому по бюджету и масштабности. Стоит отметить, что премьера "Вторжения" состоялась 23 декабря 2019 года, а в широком прокате фильм собрал около 420 млн рублей.