В США невеста привязала к шлейфу свадебного платья младенца и прошлась с ним к алтарю
В американском штате Теннесси невеста привязала к шлейфу свадебного платья младенца и прошлась с ним к алтарю. Пользователи портала Reddit раскритиковали гражданку за ее поступок.
Осуждению со стороны общества подверглись также гости торжества, которые просто смотрели на невесту и ее дочь, привязанную к подолу. В комментариях осудили тех, кто наблюдал за свадьбой, но не поднял ребенка. Некоторые пользователи надеялись, что это муляж новорожденного, но невеста призналась, что на тот момент младенцу был месяц и он не пострадал в результате своеобразного эксперимента. Американка вышла замуж еще в 2014 году, но видео с ее свадьбы стало вирусным лишь сейчас.
Невеста оправдывала себя тем, что Иисус в тот момент был на ее стороне, а слова молодой особы приводит The Sun.
Осуждению со стороны общества подверглись также гости торжества, которые просто смотрели на невесту и ее дочь, привязанную к подолу. В комментариях осудили тех, кто наблюдал за свадьбой, но не поднял ребенка. Некоторые пользователи надеялись, что это муляж новорожденного, но невеста призналась, что на тот момент младенцу был месяц и он не пострадал в результате своеобразного эксперимента. Американка вышла замуж еще в 2014 году, но видео с ее свадьбы стало вирусным лишь сейчас.
Невеста оправдывала себя тем, что Иисус в тот момент был на ее стороне, а слова молодой особы приводит The Sun.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:38