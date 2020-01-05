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Королева визуализации в деле: Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян составила коллаж желаний на 2020-й

Виктория Цатурян точно знает, что хочет от жизни. С этой целью она даже составила карту визуализации на Новый 2020-й год. Для бывшей участницы «Дом-2» очень важно, чтобы в жизни было все так, как она мечтает.

Королева визуализации в деле: Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян составила коллаж желаний на 2020-й

Викторию Цатурян давно в интернете назвали королевой визуализации. Девушка умеет четко формулировать, что хочет от жизни. Подобный список она составила на 2020-й год, который только начался. Возможно, такое желание поставить перед собой четкие цели и задачи обусловлено тем, что ранее в личной жизни у Виктории было все не совсем гладко, а в прошлом году она развелась с Русланом Мацьолеком.

Виктория Цатурян мечтает о том, чтобы жить исключительно в красивых местах. Она хочет приобрести шикарную квартиру в Дубае, а также не против в ближайшее время поменять место жительства.


Также Виктория Цатурян не перестает желать обрести женское счастье. Рядом с собой она видит богатого мужчину, который будет ее любить и в прямом смысле слова носить на руках. Для полного ощущения комфортной жизни участнице не хватает розового люксового Mercedes. Подумала Цатурян и о том, что следующий Новый год она хотела бы встретить в Альпах или на Мальдивах.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:14

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