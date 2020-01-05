Светлана Зейналова вместе с детьми проводит отпуск в Барселоне

Светлана Зейналова отметила, что в Барселоне прекрасная погода, которая способствует прогулкам по городу. Вместе с детьми телеведущая посетила известную пешеходную улицу Рамбла, а также побывала в Готическом квартале и на набережной. Артистка не отказала себе в испанском вине на обед, а также отметила, что с ним проблемы кажутся несущественными, а жизнь — прекрасной. Старшая дочь Зейналовой пыталась читать в музее на английском языке, а также отдыхала на скамейке внутри базилики Саграда-Фамилия. Как известно, 10-летняя Александра имеет аутизм. По мнению артистки, ее годовалая дочь Вероника вела себя лучше всех: она просто спала в коляске.К вечеру семья устала, но все равно вышла на прогулку по городу. Близкие Светланы Зейналовой и поклонники пожелали ей прекрасного отдыха.